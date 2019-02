Fun Radio soutien son équipe pour le 4L Trophy

publié le 04/02/2019 à 17:30

Fun Radio Belfort suit l'équipe 232: EA Trophy avec Adrien et Emerick pour le 4L Trophy à l'occasion de sa 22ème édition du rallye raid 100% étudiant !

Cet événement incontournable se déroulera du 21 Février au 3 mars 2019: Notre équipe traversera la France, l’Espagne, puis une partie du Maroc à bord d’une 4L dans le cadre du raid humanitaire Européen: le 4L Trophy.





L'équipe qu'ils ont créés récolte actuellement les fonds pour acheter toutes les dépenses liées à leur participation (préparation voiture, essence...etc).

C’est un défi qui s’intègre au cursus technique d'Adrien, élève ingénieur à l’UTBM.

Sur un budget total de 11.000 €, il lui manque encore 3.000. La plupart des donateurs sont des entreprises qui acceptent un échange de visibilité en plaçant les logos sur la 4L de l'équipe.

En savoir plus sur l'objectif humanitaire du raid

L'équipe EA Trophy au 4LTropy 2019

Ce n'est pas moins d'un an de préparation pour les deux amis de l'équipe EA Trophy pour leur participation à ce raid unique. Une fois le budget récolté et les derniers préparatifs bouclés, ils partiront sur les routes de Belfort direction la ligne de départ se situant au village de Biarritz !

Entre les 21 et 22 février l'aventure commence pour Algeciras, puis ensuite le Détroit de Gibraltar pour enfin arriver au Maroc à la découverte de 6 villes.

Fin du parcours à Marrakech où l'équipage passera 2 jours à l'hôtel pour une soirée de remerciement.

> Film de Présentation - Raid 4L Trophy 2019

Pendant le voyage dans le cadre humanitaire de ce raid, Adrien & Emerick donneront les affaires scolaires et sportives suivi d'un don aux Enfants du Maroc, joli geste !



Suivez l'équipe EA Trophy sur leur page Facebook, et à l'antenne sur le 100FM!



Écoutez Adrien au micro de Fun Radio Belfort sur le 100 FM qui vous parle de sa participation au 4L Trophy:

Adrien chez Fun Radio Belfort

Maintenant il n'y a plus qu'à leur souhaiter un bon courage, et surtout une belle aventure!