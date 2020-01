Venez vous faire hypnotiser avec Messmer à Nantes

publié le 10/01/2020 à 15:00

Toute cette semaine,Fun Radio Atlantiquevous offre deux billets pour aller voir Messmer le fascinateur dans son nouveau spectacle Hypersensoriel le 25 Janvier 2020 au Zénith de Nantes!



> Messmer - (Attention: Spoil)

Messmer vous fait vivre depuis plusieurs années sur scène, des expériences hors du commun à l'aide du transfert d'énergie, de l'hypnose, du magnétisme et quelques techniques qui lui sont propres.

Détenteur du record mondial d’hypnose collective et avec plus d’un million de billets vendus à son actif, Messmer est de retour en Loire-Atlantique pour y présenter son tout nouveau spectacle, Hypersensoriel.

Hypersensoriel propose un grand rendez-vous interactif et euphorique, mettant à profit technologie et réalité virtuelle, alors que Messmer fait une fois de plus la démonstration de l’incroyable pouvoir du subconscient.

Son succès est unanime, et lors de chacune des représentations, Messmer invite le spectateur à lâcher prise pour vivre une expérience exceptionnelle !

Messmer n'utilise AUCUN trucage! Sa force bienveillante suffit à vous transporter à la foi très loin, et tout près de ce que vous êtes au plus profond de vous-même...

Une aventure à partager le 25 Janvier prochain au Zénith de Nantes.

