Un groupe qu'on ne présente plus. En plus de 25 ans de carrière, les Black Eyed Peas ont su traverser les époques et ainsi toucher plusieurs générations grâce à des titres efficaces, percutants, souvent devenus cultes. Avec comme chef de bande le DJ, rappeur et producteur will.i.am, le groupe américain a su insuffler de nouvelles sonorités de façon brillante. Leur dernier album, Translation, paru le 19 juin en est une nouvelle fois la preuve évidente avec ce virage électro et latino réussi avec finesse, comme en témoignent les titres Ritmo et Vida Loca.

La force du collectif ? Des collaborations fortes avec des artistes qui le sont tout autant (J Balvin, Ozuna, Maluma ou bien encore Shakira). Interrogés par nos animateurs JB et Justine, les membres du groupe ont laissé quelques commentaires sur certains des artistes avec lesquel(le)s ils ont travaillé ou souhaiterait travailler.

"J Balvin est créatif. Ozuna est un passionné. Maluma est sexy (rire). C'est en tout ce que les filles me disent de lui. Nicky Jam c'est la classe. David Guetta c'est la famille. DJ Snake est un gros bosseur", a confié chacun des membres du groupe.

Le Stade de France reste l'un de mes meilleurs souvenirs will.i.am





Certains de nos auditeurs privilégiés ont eu l'occasion de poser quelques questions au collectif qui a vendu 40 millions d'albums à travers le monde. Parmi celles qui ont attiré l'attention du leader chanteur-rappeur : son meilleur moment en tant qu'artiste. "Le Stade de France reste l'un de mes meilleurs souvenirs. C'était vraiment spécial. Aussi bien le premier soir que le deuxième et le troisième. C'était vraiment waouh !".

Questionné sur sa collaboration rêvée, le chanteur de 45 ans n'a pas hésité longtemps en répondant instantanément Aya Nakamura. "Je l'aime beaucoup. Elle est vraiment très très très talentueuse", a-t-il insisté. La chanteuse n'a pour le moment pas répondu à ce joli compliment.