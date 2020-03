Tomorrowland 2020 : une belle initiative lancée pour préserver l'été musical !

publié le 19/03/2020 à 13:09

Il ne tient qu'à vous de respecter les recommandations du gouvernement pour préserver votre été musical. C'est le message que les organisateurs de Tomorrowland Summer ont lancé sur les réseaux sociaux.



Afin que cet événement majeur pour tous les fans de musique électro puisse avoir lieu - comme chaque année en juillet - les dirigeants ont tenu à sensibiliser les internautes sur l'importance de suivre les consignes données par les autorités.

"Prendre soin de vous et de vos proches, c'est prendre soin de l'avenir", commence le message posté sur Instagram. "Restez à la maison, lavez-vous les mains, gardez vos distances et suivez les recommandations gouvernementales attentivement. Agissez maintenant ! Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons assurer un été rempli de musique, de divertissement, de voyages, de sports et d'amitié".

Porté par le hashtag #SaveTheSummer, le message a connu une forte résonance sur les réseaux sociaux. De nombreux artistes comme Don Diablo, Like Mike, Nicky Romero, ou bien encore Timmy Trumpet ont salué cette belle initiative. Il est à noter que Tomorrowland fait partie des plus grands festivals au monde. En 2019, l'événement avait réuni près de 400.000 festivaliers sur les deux week-ends.