publié le 20/04/2020 à 14:03

Déjà deux ans que ce mythique DJ nous a quittés. Décédé le 20 avril 2018 à l'âge de 28 ans dans sa chambre d'hôtel située à Oman (Moyen-Orient), Tim Bergling de son vrai nom, laisse derrière lui un nombre important de tubes qui ont su marquer des millions de fans de musique électro.



Wake Me Up, Levels, I Could Be The One, ou bien encore Addicted To You, l'artiste aux multiples récompenses internationales (American Music Awards - 2013, Billboard Music Awards - 2014, etc...) à fait danser des milliers d'auditrices et d'auditeurs de Fun Radio avec des collaborations toutes plus iconiques les unes que les autres.

Fun Radio vous propose, au travers d'une vidéo regroupant ses musiques les plus marquantes, de (re)découvrir un florilège des meilleurs titres de l'artiste.

L'hommage de Martin Garrix

Martin Garrix a publié sur ses réseaux sociaux une photo où on l'aperçoit avec le DJ suédois tout sourire. Celle-ci est accompagnée d'une simple phrase, si évocatrice de leur amitié : "Salut mon frère, tu me manques".

La rédaction vous recommande