VIDÉO - DJ Snake, Avicii, Lumix.... quels sont vos morceaux préférés de 2019 ?

publié le 26/12/2019 à 18:04

Fun Radio vous a une fois de plus offert les meilleurs titres Dance en 2019. Pour amorcer la nouvelle année qui arrive très bientôt, notre antenne vous propose de découvrir les morceaux les plus entêtants de ces douze derniers mois.

Loco Contigo (DJ Snake), Heaven (Avicii), Piece Of Your Heart (Meduza), Ritual (Tiësto, Jonas Blue, Rita Ora), Tell Me Why (Sound Of Legend), Don't Call Me Up (Mabel), All Day And Light (Jax Jones, Martin Solveig), Con Calma (Daddy Yankee, Katy Perry), Giant (Calvin Harris, Rag'N'Bone Man), Monster (Lumix), ils sont tous présents dans cette vidéo qui avoisine la minute.

Pour 2020, Fun Radio vous réserve encore de belles surprises musicales qui ne manqueront pas de vous ravir. À commencer par la venue de Dimitri Vegas & Like Mike lors de la cinquième édition de Fun Radio Ibiza Experience. Pour réservez vos places, rendez-vous sur Funradioibizaexperience.fr.