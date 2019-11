publié le 18/11/2019 à 14:57

L'animateur du Warm Up de Fun Radio a encore fait mouche. Comme chaque jour de la semaine, Elliot dévoile une chanson lors de la matinale. Le but ? Délivrer un message qu'un auditeur souhaite faire passer à la personne de son choix.

Et celle du jour a particulièrement ému toute l'équipe de Bruno dans la radio. Christophe a souhaité dire à sa compagne Laeticia, à quel point il tenait à elle et à sa petite fille, Lana, trois ans, qui n'a pas connu son père décédé lors de la grossesse de sa maman. Il lui a fait comprendre qu'il serait toujours présent pour les deux amours de sa vie et qu'il voulait solidifier ce lien de famille recomposée.

Une belle déclaration d'amour qui a touché en plein coeur la jeune fille et l'équipe de Bruno. Elliot est un habitué des séquences émotions puisque la semaine passée il avait déjà fait pleurer une auditrice au téléphone sur l'instrumentale de la musique de Lewis Capaldi, Someone You Loved. Nul doute que cette séquence touchante ne sera pas la dernière...