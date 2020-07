VIDÉO - Bruno dans la radio : le carnet de vacances de Bruno

publié le 31/07/2020 à 10:00

Après vous avoir dévoilé sa recette secrète pour la tarte aux fraises, il s'attaque cette fois-ci à la mayonnaise. Bruno est un fan inconditionnel de cuisine, il ne l'a jamais caché puisque pendant le confinement, notre animateur qui officie sur notre antenne depuis 2011 vous a montré de nombreuses recettes culinaires, toutes plus succulentes les unes que les autres.

Accompagné de Pino, Bruno Guillon vous dévoile, étape par étape comment réussir cette recette dont vous ne pourrez plus vous passer. Avec cette vidéo, on vous garantit que vous n'irez plus au supermarché pour acheter de la mayonnaise.

L'équipe de Bruno dans la radio sera de retour sur l'antenne de Fun radio dès le 24 août prochain, et fêtera sa dixième saison dans nos locaux. Soyez à l'écoute sur Fun Radio. De nombreuses surprises vous attendent.