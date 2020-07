VIDÉO - Bruno dans la radio : le carnet de vacances de Mikka

publié le 17/07/2020 à 12:36

Vous avez toujours rêvé de devenir une star des réseaux sociaux ? Mikka a la solution pour vous ! Notre animateur qui officie chaque matin dans l'équipe de Bruno dans la radio vous dévoile des astuces afin de briller sur Instagram et ainsi devenir le roi des photos les plus aimées de la plateforme américaine.

Que vous soyez à la plage, ou à la montagne pendant ces vacances d'été, les conseils de Mikka sauront à coup sûr vous rendre populaires auprès des internautes. Pour cela, il vous déconseille le selfie. "Ce qui se passe à l'intérieur de ton nez ne nous intéresse pas, nous ce qu'on veux c'est un plan large", ironise-t-il.

Autre astuce : celle des filtres. Ils sont d'une importance capitale pour faire ressortir les plus belles couleurs, et ainsi mettre en valeur votre meilleur profil. Enfin, n'oubliez pas la photo de famille, surtout si vous avez des enfants puisqu'elle "cartonne" auprès des internautes. "Si vous n'avez pas d'enfants, vous prenez ceux des autres, et là tu ramasses du like".