VIDÉO - Bruno dans la radio : le carnet de vacances de Karina

publié le 24/07/2020 à 10:00

L'élégance est son maître mot. Karina, notre animatrice qui fait partie de la famille Bruno dans la radio vous dévoile les règles de bienséance à adopter lors de vos vacances d'été. "Arrêtez de faire c**** le monde avec vos bouées licornes de douze mètres dans l'eau. Ça n’intéresse personne. Vous avez l'air de débiles quand vous montez dessus et personne n'arrive à tenir dignement sur ça", insiste notre animatrice.

Autre comportement à adopter selon Karina, et pas des moindres, celui du respect de l'environnement sur la plage. "On ne laisse pas ses papiers et ses déchets sur le sable. On n'est pas des porcs ! (...) On n'écrase pas non plus ses cigarettes sur le sable. C'est dégoûtant, ce n'est pas bon pour la planète, et puis aucun enfant n'a envie de faire un château de sable avec des mégots".

Vous l'aurez compris, avec notre animatrice Karina on se tient à carreau ! Gare à vous si vous ne respectez pas ses consignes.