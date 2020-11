VIDÉO - Découvrez l'aftermovie des Ofenbach au Generator

publié le 02/11/2020 à 10:25

Le duo a régalé nos auditeurs et auditrices. Les Ofenbach ont proposé un set d'une heure sur le Rooftop du Generator, charmant hôtel situé à Paris. En ces temps moroses de reconfinement, Fun Radio vous a proposé de vous changer les idées le temps d'une soirée avec le duo Ofenbach. Dorian et César ont mixé leur plus beaux titres (Katchi, Paradise, Rock It, Be Mine, ou bien encore Insane) pendant cette soirée.

Le groupe français, qui connaît un succès dithyrambique à travers le monde, s'est déplacé à de multiples reprises dans nos locaux. Entretiens avec nos animateurs et animatrices, performances live dans nos studios, les deux artistes connaissent très bien notre antenne.

Au travers d'un aftermovie rythmé, dévoilant les coulisses de cette soirée, Fun Radio vous propose de revivre cet événement comme si vous y étiez.