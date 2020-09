VIDÉO - Découvrez la playlist qui va ambiancer votre rentrée

publié le 03/09/2020 à 09:32

Une playlist qui aura de quoi vous motiver en cette rentrée. Fun Radio vous dévoile une compilation de plusieurs morceaux, tous plus entêtants les uns que les autres. Dans cette vidéo qui avoisine la minute, vous découvrirez les titres les plus populaires de ces dernières semaines, déjà à l'écoute sur notre antenne.

Ofenbach (Head Shoulders Knees & Toes), Robin Schulz & Wes (Alane), Jason Derulo (Savage Love), Chico Rose (Somebody's Watching Me), Lucky Luke (Cooler Than Me), Master KG (Jerusalema), tous sont présents pour vous accompagner dans votre rentrée si particulière, marquée par cette épidémie de Covid-19.

Fun Radio vous accompagne tous les jours avec le meilleur du son électro et latino !