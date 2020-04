publié le 10/04/2020 à 15:17

Un morceau frais qui donne envie d'être en vacances. No Lie, c'est le nouveau titre que Martin Solveig vient de publier ce vendredi 10 avril sur ses réseaux sociaux et toutes les plateformes de téléchargements.

Il partage ce titre avec Michael Calfan, à qui on doit la chanson Treasured Soul, parue en février 2015. Ce n'est pas la première fois que les deux amis collaborent ensemble puisque l'été dernier, Michael Calfan avait participé à la production du morceau Thing For You, sur lequel apparaissaient David Guetta et Martin Solveig.

Une voix douce et mélodieuse parvient à nous emporter tout au long de l'écoute du morceau, qui avoisine les trois minutes. De quoi vous faire du bien en cette période compliquée de confinement. Vous pouvez dès à présent écouter la chanson No Lie sur notre antenne.