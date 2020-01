Qui est Europa, le nouveau duo signé Martin Solveig et Jax Jones ?

publié le 09/01/2020 à 12:43

Le nouveau duo fait déjà sensation. Martin Solveig et Jax Jones se sont associés en début d’année 2019 afin de créer le groupe Europa. Un nom de scène évocateur quand on sait que l’un est français et l’autre anglais. Leur union est née d'une rencontre il y a de cela quatre ans, à Ibiza, au Pacha, un endroit où le Frenchie à ses habitudes.

Leur premier titre, baptisé All Day And Night avec la chanteuse Madison Beer, a connu un très large succès. En témoigne le nombre de vues du clip vidéo, déjà visionné près de 50 millions de fois sur la plateforme YouTube.



Fan de la voix de la chanteuse et mannequin américaine, le nouveau duo a immédiatement pensé à la jeune artiste. « Pour nous [Jax Jones et Martin Solveig, ndlr], c’est un des prochains gros talents de la chanson féminine et c’est aussi pour ça qu’on avait envie de l’avoir en premier », a souligné Martin Solveig lors de sa venue dans Bruno dans la radio, en mars dernier.

> Jax Jones, Martin Solveig, Madison Beer - All Day And Night (Late Night Session)

Le but de cette collaboration ? Aller plus loin dans la créativité en toute quiétude. « Si on a fait ce projet c’est pour ne pas avoir de stress. (...) C'est un petit truc en plus, c'est un super bonus, c'est un kif. On a voulu explorer des choses différentes », a déclaré Martin Solveig au micro de Fun Radio, à Tomorrowland. Les deux artistes ont sillonné les plus grands festivals européens l’été dernier, laissant ainsi présager une sortie d'album très prochainement.

Le duo électro foulera la prestigieuse scène de l'AccorHotels Arena lors de la cinquième édition de Fun Radio Ibiza Experience le 3 avril prochain. Si vous souhaitez applaudir les deux artistes, il vous suffit de réserver vos places sur Funradioibizaexperience.fr.

> Martin Solveig et Jax Jones lors d'un interview avec Fun Radio à Tomorrowland Crédit Image : Valentin Faivre | Crédit Média : Fun Radio | Date : 09/01/2020