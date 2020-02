Jax Jones, Martin Solveig, RAYE, Europa - Tequila (Official Video)

publié le 21/02/2020 à 18:46

Un clip vidéo décalé pour une chanson envoûtante. Le nouveau duo électro a dévoilé ce vendredi 21 février un nouveau morceau sur toutes les plateformes. Baptisé Tequila, celui-ci est accompagné d'une vidéo complètement folle puisque les deux artistes ont repris les codes des années 70-80.

Vêtus de costumes à paillettes, et bénéficiant de coupes de cheveux délurées, ils jouent à fond la carte de la caricature. Accompagné de la chanteuse Raye, le morceau, très entêtant, succède à All Day And Night, paru en avril 2019.

Nouveau duo phare, les deux artistes et amis ont sillonné les plus grands festivals européens l’été dernier, laissant ainsi présager une sortie d'album très prochainement.

Le duo électro foulera la prestigieuse scène de l'AccorHotels Arena lors de la cinquième édition de Fun Radio Ibiza Experience le 3 avril prochain. Si vous souhaitez applaudir les deux artistes, il vous suffit de réserver vos places sur Funradioibizaexperience.fr.