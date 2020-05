VIDÉO - Diplo, en direct de Los Angeles, se confie au micro de Fun Radio

publié le 04/05/2020 à 14:46

"Je soulève quelques haltères. (...) Je mange, je fais du vélo d'appartement". Voilà ce que fait Diplo pendant son confinement. Le DJ producteur américain s'est confié au micro de Fun Radio et a répondu aux questions de notre animateur Elliot, qui officie chaque matin dans Bruno dans la radio.

Le leader du groupe Major Lazer est revenu sur sa dernière collaboration en date avec le chanteur Marcus Mumford sur le titre Lay Your Head On Me, qui avoisine déjà les deux millions de vues sur YouTube. Une collaboration inattendue sur laquelle l'artiste de 41 ans nous en a dit plus.

"C'était en effet inattendu de collaborer avec Marcus mais cela fait sens de l'associer à Major Lazer. On fait toujours des choses auxquelles on ne s'attend pas, et je veux travailler avec des personnes qui sont excitées à l'idée de créer et composer des musiques ensemble.(...) Il est toujours de bonne humeur et il a une super voix", a confié le DJ au micro de Fun Radio.

Celui qui a mis en lumière DJ Snake est également revenu sur son confinement mais aussi sur son DJ set prévu pour notre événement Fun Radio Ibiza Experience. Quels morceaux étaient prévus sur la scène de l'AccorHotelsArena ? Réponse dans la vidéo !