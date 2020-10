VIDÉO - "Fever" : Angèle et Dua Lipa unissent leur talent dans un titre efficace

Dua Lipa et Angèle s'associent sur le morceau "Fever"

publié le 30/10/2020 à 10:44

Un duo attendu. Teasée depuis quelques jours sur les réseaux sociaux des deux artistes après des rumeurs insistantes et la parution de clichés les mettant en scène sur un tournage à Londres, la fameuse collaboration entre Dua Lipa et Angèle se dévoile enfin ce vendredi 30 octobre.

Intitulé Fever, le morceau est d'une belle efficacité puisque l'association des deux talents, la pop de la chanteuse anglaise et la voix douce de l'artiste belge, fonctionnent parfaitement bien. Le duo est à la hauteur de l'attente des internautes qui n'avaient pas caché leur enthousiasme quant à l'annonce de cette collaboration musicale. "La collaboration entre Angèle et Dua Lipa est incroyable. J'aurais aimé que le morceau dure plus longtemps", a écrit une internaute.

Plusieurs personnalités avaient également manifesté leur engouement lors de l'annonce du titre. Le DJ Lost Frequencies, la chanteuse Pomme, les youtubeurs McFly et Carlito, tous ont laissé un message en dessous de la publication Instagram de celle qui a vendu le plus d'album en 2019 dans l'Hexagone avec son projet Brol. Le clip vidéo du morceau, tourné en Angleterre, devrait arriver d'ici quelques jours et figure sur la réédition du disque Future Nostalgia de Dua Lipa, véritable pépite de cette année 2020. Le titre est à écouter dès maintenant sur l'antenne de Fun Radio.