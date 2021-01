publié le 19/01/2021 à 15:28

Un duo détonnant. Les Ofenbach ont ouvert notre incroyable show, Fun Radio Live Stream Experience, diffusé vendredi 15 janvier sur notre antenne et nos réseaux sociaux. Les deux amis, Dorian Lauduique et César de Rummel, complices depuis leur enfance se sont installés sur la scène de l'Accor Arena pour livrer un très joli set durant lequel ils ont joué leur tubes les plus entêtants. Head Shoulders Knees & Toes, Katchi, Insane, ou bien encore Be Mine, ils nous ont régalés pendant 45 minutes.

Fallait-il en douter ? Bien évidemment que non puisque le duo, qui connaît un succès dithyrambique à travers le monde, fait partie des artistes électro les plus talentueux du moment. En seulement quatre ans, les Ofenbach ont réussi à s'imposer dans le cœur de nombreux fans appréciant la Deep house.

Pour celles et ceux ayant manqué leur prestation, il vous est possible de revoir l'intégralité du mix disponible en vidéo ci-dessus.