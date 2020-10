VIDÉO - Lovin'Fun : il surprend sa copine en train de faire une fellation au voisin

publié le 24/10/2020 à 11:30

Une histoire qui a laissé sans voix notre trio du soir. Charles, auditeur de Lovin'Fun, a dévoilé lors d'une séance confidence avoir été cocu. Le jeune homme s'est confié sur une relation qui lui a brisé le cœur. Sa copine, rencontré alors qu'il était encore adolescent l'a en effet trompé dans leur propre appartement avec... le voisin.

Les deux tourtereaux s'installent très tôt dans leur premier petit cocon, à seulement 18 ans, et mènent une vie de couple des plus paisible sans se soucier de ce qui allait arriver. "Tous les vendredis soir, il y avait le voisin du dessus qui venait chez nous boire l'apéro. C'était un très bon ami. Je pouvais parler de tout sans gêne", explique Charles avant de poursuivre qu'il y a un brutal "changement d'attitude" de sa copine "envers lui".

Une situation gênante que le jeune homme a du mal à comprendre. "Elle me rejetait. Je sentais qu'il y avait un petit peu de tension et plus de disputes". Charles soupçonne alors que sa copine le trompe et tente un "coup de bluff" en prétextant rentrer du travail plus tard. "Je dis à mon chef d'équipe que j'ai un peu mal au genou, il va falloir que je rentre", raconte-t-il à Karel, Alice et le Doc Pavageau.

Charles se rend chez lui, et découvre la porte de son domicile à moitié fermée. Le jeune homme se fait discret, enlève ses chaussures sans un bruit, et trouve son appartement étonnamment calme, "personne dans la cuisine, personne dans le salon". Des bruits se font alors entendre dans la chambre. "Je me permets d'y aller puisque c'est quand même chez moi, et puis je vois madame qui fait une fellation à monsieur, le voisin", lâche notre auditeur.

Une vidéo comme preuve de cette tromperie

Déboussolé, Charles décide alors de prendre une vidéo de l'acte de tromperie. "Je les filme pendant trois minutes. Au bout d'un moment elle commence en avoir marre, et décide de se lever. C'est à ce moment-là qu'elle me voit avec le flash, toute gênée". Ni une ni deux, notre auditeur décide de faire sortir les deux amants de chez lui. Elle par la porte et lui par la fenêtre. Une histoire qui a laissé les trois membres de Lovin'Fun sans voix...

