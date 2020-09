Mr Eazi & Major Lazer feat. Nicki Minaj & K4mo - Oh My Gawd (Official Lyric Video)

publié le 11/09/2020 à 11:11

Leur dernière collaboration remonte à trois ans. Major Lazer et Nicki Minaj ont dévoilé, jeudi 10 septembre, leur nouveau morceau en featuring avec Mr Eazi, intitulé Oh My Gawd. Le titre est extrait du prochain EP (Someting Else) du chanteur nigérian dont la sortie est prévue cette fin d'année 2020.

Le morceau s'annonce déjà comme un succès puisqu'il s'avère très rythmé, avec de belles sonorités jamaïcaines, sur lesquelles posent parfaitement la rappeuse de New York, mais aussi l'artiste K4mo.

Pour l'heure, aucun clip vidéo officielle avec les protagonistes n'a été dévoilé pour ce futur tube. Seule une vidéo avec les paroles apparaît sur la plateforme YouTube. Le morceau est déjà à l'écoute sur notre antenne. Pour rappel, le groupe Major Lazer, porté par Diplo, prépare un nouvel album pour 2020 dont la date de sortie reste encore inconnue.