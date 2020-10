VIDÉO - "positions" : Ariana Grande, présidente des États-Unis dans son nouveau clip

Ariana Grande - positions (official video)

publié le 23/10/2020 à 11:51

Et si le futur président des États-Unis était une femme ? C'est en tout cas la vision du dernier clip vidéo de la chanteuse Ariana Grande, sorti vendredi 23 octobre, quelques heures seulement après l'ultime débat opposant Donald Trump et Joe Biden. Le titre, baptisé positions, est le premier single extrait de son prochain album qui paraîtra le 30 octobre.



Dans le Bureau ovale, face à la presse avec en fond le drapeau aux 50 étoiles, ou bien encore dans le jardin de la Maison-Blanche, la superstar de 27 ans gère de mains de maître la fonction de présidente. Le titre, très efficace, est une belle mise en bouche de ce que sera son futur disque (6e album) dont l'annonce surprise ces derniers jours a suscité un très large engouement sur les réseaux sociaux.

La période de confinement a visiblement été très prolifique pour la chanteuse. "Je ne disposais pas de studio à la maison jusqu'à très récemment et je dois dire que je m'amuse beaucoup, même si c'est néfaste pour mon sommeil et mon régime alimentaire (...) Mais l'inspiration est là et ça fait du bien", avait-elle confiée à Apple Music en mai 2020.