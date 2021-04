publié le 06/04/2021 à 12:16

"Ne jamais grandir". Voilà comment Timmy Trumpet s'est adressé à ses fans en commentant le clip vidéo de son nouveau single, Stay Mine, paru vendredi 2 avril, qu'il partage avec Afrojack. Et pour cause, dans celui-ci on aperçoit deux enfants - représentant les deux DJ - profiter pleinement de l'absence de leurs parents pour s'adonner à diverses activités de leur âge (dégustation de pizzas, fête entre copains et copines, bataille d'oreillers). Le tout sur une musique particulièrement envoûtante rappelant l'insouciance enfantine la plus totale.

Timmy Trumpet et Afrojack livre ici une collaboration très réussie qui n'avait de cesse d'être attendue depuis des années par leurs fans respectifs. "J'ai toujours voulu travailler avec Afrojack, nous nous amusons tellement chaque fois que nous sommes dans la même pièce. La mélodie était super à travailler et le refrain est dur et tendre en même temps. Vraiment content de celui-ci", avait déclaré Timmy Trumpet.

Stay Mine, assurément un très bon cru, est à découvrir dans Le Before sur Fun Radio.