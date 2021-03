publié le 10/03/2021 à 10:41

Un artiste très talentueux. Black Coffee nous a fait l'honneur de répondre à nos questions à l'occasion du World DJ Day (journée internationale des DJ). Le DJ de 44 ans, mis en lumière au yeux du grand public français grâce à David Guetta en 2018 avec le morceau Drive, véritable petit bijou, est revenu sur sa rencontre avec l'iconique DJ français. Et celle-ci ne date pas d'hier.

"Il me semble qu'on s'est rencontrés à Ibiza. On parlait depuis très très longtemps de faire peut-être quelque chose ensemble. Et puis un jour on était tous les deux en Californie et on a trouvé un petit moment pour se retrouver en studio et là on a commencé à travailler sur un son en particulier. Et c'est comme ça que le titre Drive est né. C'était vraiment quelque chose de très spécial de travailler avec lui parce que je considère que c'est l'un des meilleurs producteurs au monde (...). Je suis super reconnaissant envers David Guetta de m'avoir pu m'exprimer avec lui et travailler à ses côtés".

Le DJ, qui apparaît dans le livre des records avec son étonnante et incroyable performance d'avoir proposer un mix de plus de 60 heures, nous a offert un DJ Set, cette fois-ci beaucoup plus court évidemment, mais très efficace.

> Black Coffee & David Guetta - Drive feat. Delilah Montagu [Ultra Music]