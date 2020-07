publié le 20/07/2020 à 10:00

Un événement qui a su nous marquer. Fun Radio, comme chaque année depuis bien longtemps, vous fait vivre ce prestigieux festival à la résonance internationale. Toutes les équipes de notre antenne étaient présentes sur place afin de vous offrir des interviews exclusives des plus grands artistes électro.

DJ Snake, Bob Sinclar, Ofenbach, Lost Frequencies, Don Diablo, Kungs, Dimitri Vegas & Like Mike, Henri PFR, Tiësto ou bien encore Jonas Blue, tous se sont succédé au micro de nos animateurs JB, Alex Wat, et Adrien Toma.

Avec comme thème, très onirique, "The Book of Wisdom : The Return", cette quinzième édition belge a su conquérir le cœur des nombreux festivaliers, qui sont restés éblouis devant la sublime scène. Véritable show à la scénographie incroyable, les billets de Tomorrowland s'épuisent en un temps record chaque année puisqu'il promet à tous les festivaliers de s'immerger dans son monde magique et mythologique.