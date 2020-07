Double Fun Tomorrowland Around The World

publié le 13/07/2020 à 09:00

À l'occasion de l'arrivée imminente du festival belge, Fun Radio vous offre la possibilité de remporter un pack vous permettant d'assister à ce show unique. Afin de gagner vos places pour Tomorrowland Around The World, qui prendra place le 24 et 25 juillet prochain, il vous suffit d'écouter notre antenne.

Dès lors que vous entendez les titres de Tiësto (Nothing Really Matters) et Lost Frequencies (Love To Go) mixés à la suite, soyez le ou la plus rapide à appeler Fun Radio au 32 28 (0,50€/min + prix d'un appel) et tentez de remporter votre Home Party Package Gold pour assister à cette édition numérique de Tomorrowland.

Vous aurez ainsi l'opportunité de voir les plus grands DJ's mixés devant vous. Afrojack, Alan Walker, Armin van Buuren, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Kölsch, Lost Frequencies, Martin Garrix, NERVO, Oliver Heldens Paul Kalkbrenner, Steve Aoki, Sunnery James & Ryan Marciano, Tiësto, Timmy Trumpet and Vintage Culture, mais encore bien d'autres se succéderont sur cette scène virtuelle pour vous offrir un show d'une grande qualité.