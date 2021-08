1/4. Martin Solveig : son "déclic DJ"

Dans cet épisode de "All Stars", David Guetta raconte son ascension fulgurante dans l'industrie musicale et comment il a réussi à s'imposer comme l'un des plus grands DJ de la planète. David Guetta évoque sa rencontre avec les Daft Punk à qui il a fait écouter son tout premier morceau "Just a Little More Love" et nous parle de sa collaboration improbable avec Chris Willis, LA voix incontournable de ses premiers succès. Le DJ reviens également sur ses collaborations avec les plus grandes stars internationales. De Rihanna, aux Black Eyed Peas, en passant par Sia ou encore Akon. Dans un long entretien-confession décomposé en trois épisodes, Sébastien Joseph, ancien directeur des programmes de Fun Radio pendant dix ans, invite David Guetta à se livrer comme rarement.