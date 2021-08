Bruno sur Fun Radio - L'intégrale du 31 août

Lecture - 1h23

Ce matin, Mikka nous a débriefé l'émission "L'amour est dans le pré". On a parlé des cadeaux qui nous ont déçus. Et Florence vient de rentrer d'un tour du monde en stop qui a duré 8 ans, elle nous raconte tout !



