Le Vacher Time - L'intégrale du 24 août

Lecture - 1h04

Aujourd'hui dans l'émission André a voyagé toute sa vie, de 17 ans à 83 ans. Il a fait 4 fois le tour du monde et nous en parle. Dans les "CÉKOISSA?", Lul nous donne enfin la réponse à cette question : d'où vient cette envie de faire pipi en buvant de la bière ?!



Retrouvez Vacher, Niko et Anne-So en direct tous les jours de 9h à 11h et en podcast sur Funradio.fr et l'application Fun Radio.