Le Vacher Time - L'intégrale du 27 août

Lecture - 57m29s

Dans l'émission du jour, Alice travaillait dans le marketing du tabac, elle est devenue tabacologue. Emilie a fondé la "Brouette Occitane", une épicerie en ligne de produits vrac/bio. Et on se fait "Les Cékoissa" de Lul.



