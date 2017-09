Gagnez vos places pour la prochaine Reebok Spartan Race à St-Jean-d'Angely

publié le 04/09/2017 à 15:26

La Spartan race va vous permettre de vous dépasser dans un paysage sublime et avec quelques surprises.

Au programme : un parcours de 20 à 30 Obstacles, défis et surprises !

Au totale 2 formats : 6 et 13 km pour révéler le spartiate qui est en vous



La seule chose que vous avez besoin de savoir ? Attendez-vous à l'inattendu !

Alors, cap ou pas cap de vivre une aventure unique ?



> Spartan Race Atlantique Charente Maritime_2016



Tentez de gagner vos 2 dossards pour participer à la Spartan Race avec Morgan

+ Votre maillot Go Sport Nantes "Team Fun Radio"



La Spartan Race c'est avec FUN RADIO! AROOO!



Tirage au sort tout au long de la semaine ! Morgan Fun Radio





