1 personne sur 3 s'est déjà blessée en faisant l'amour. Les auditeurs racontent leur pire expérience.

> Les pires accidents de sexe dans Lovin'Fun

par Laura Lefebvre publié le 15/02/2017 à 16:47

Alice dévoile le chiffre du jour et il fait mal : 1 personne sur 3 s'est déjà blessée en faisant l'amour. Les auditeurs s'enchaînent à l'antenne pour raconter leur histoire personnelle. Arthur à voulu tester la sodomie à sec avec son copain. Mauvaise idée. Son petit ami s'en est sorti avec une déchirure anale, il n'a pas pu s'asseoir pendant plusieurs jours.



Marie a essayé le 69 avec son amoureux, mais elle lui a malencontreusement mordu le pénis, et ça a saigné... Depuis il ne souhaite plus qu'elle lui fasse de fellation. Mais l'histoire la plus improbable est celle de Julien.



Sa copine lui avait demandé de l'aider à monter son nouveau lit, il a accepté à une seule condition : lui faire l'amour après. Sauf qu'il a monté le lit tellement rapidement qu'en voulant s'allonger dessus il s'est effondré et sa petite amie l'a mordue. Il s'en est sorti avec 4 points de suture.