David Guetta, Martin Garrix... Où mixeront les DJs pour le nouvel an ?

Les plus grands Djs de la planète ont déjà prévu leur soirée du nouvel an. Ils mixeront aux 4 coins de la planète. DJ Snake découvrira 2018 bien avant tout le monde, décalage horaire oblige. Le parisien mixera à Perth en Australie où il sera la tête d’affiche du dixième anniversaire du festival Origin NYE. Martin Garrix, quant à lui, clôturera le Sunburn Festival en Inde.





David Guetta avait choisi Dubaï pour le passage en 2017. Un nouvel an romantique avec sa chérie Jessica Ledon. Pour 2018 il sera aux Etats-Unis et plus précisément au Dépôt 52 de Brooklyn à New-York, très sûrement accompagné de la jeune mannequin et actrice.

Armin Van Buuren a aussi choisi les Etats-Unis et le Decadence Arizona. Un peu plus à l’Ouest, les Chainsmokers feront danser les touristes de Las Vegas au club XS. Changement de continent pour Robin Schulz. Le DJ allemand mixera au réveillon Make a Wish de Santo André au Brésil.