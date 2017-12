VIDÉOS - Matin Garrix, Lauv, David Guetta... Dans la playlist de fin d'année

publié le 06/12/2017 à 17:56

Passer un hiver en douceur avec les titres du moment les plus chill. Posés mais puissants, tous ces morceaux vont vous faire planer. David Guetta et Martin Garrix signent le morceau le pus envoûtant de cette fin d'année : So Far Away. Les deux artistes ont invité Jamie Scott et Romy Dya à poser leur voix sur la version finale du morceau, le résultat est surprenant.



Dans le même registre on retrouve I See You, extrait du dernier album de Kygo : Kids In Love. Ce titre est certainement le plus mélancolique de cet opus. Autres titres mêlant rêverie et puissance : Waterfall de Petit Biscuit. Le jeune prodige a joué ce morceau lors d'un live exceptionnel ce lundi 4 décembre à l'Aéroport de Partis Charles de Gaulle. Enfin réécoutez Like Me Better de Lauv, l'artiste montant de cette playlist.