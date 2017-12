Martin Garrix & Dua Lipa - Scared To Be Lonely (Official Video)

publié le 14/12/2017 à 16:30

L'année 2017 touche à sa fin. Elle a été ponctuée par de nombreuses sorties musicales marquantes. En janvier Martin Garrix et Dua Lipa démarraient très fort en dévoilant Scared To Be Lonely. La chanteuse s'est aussi démarquée, en juillet dernier, avec un titre solo : New Rules. Ce morceau connaît un succès incroyable lui promettant une belle ascension.



Autre titre incontournable de cette année 2017 : Shape Of You d'Ed Sheeran. Il est le morceau le plus streamé de l'histoire de Spotify. Pour continuer dans les records Despacito de Luis Fonsi et Daddy Yankee détient le plus grand nombre de vues sur YouTube : 4,5 milliards.

Avec Funk Wav Bounce Vol. 1 Calvin Harris signe l'un des albums les plus marquants de cette année. Feels, Rollin, Slide... Une compilation de tubes. L'année 2017 aura été aussi marquée par le grand retour d'Avicii. L'un des plus grands producteurs est revenu sur le devant de la scène avec notamment Without You, démontrant qu'il a bel et bien conservé son talent.