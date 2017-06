publié le 26/06/2017 à 17:13

Toute l'équipe de Bruno Dans La Radio ainsi que JB et Adrien Toma se rendent à Ibiza le 28 et le 29 juin pour vous faire vivre des émissions de folie. Soleil, DJ's, surprises... Tout est prévu pour vous faire voyager pendant ces deux journées.



C'est sur le toit de l'Ushuaia, lieu mythique à Ibiza et repère des habitués de la fête, que tout se passera. Un studio a été installé pour l'occasion, là bas les animateurs recevront des artistes de renoms. Jeudi 28 entre 6 heures et 9 heures Bruno recevra Martin Solveig et Don Diablo, puis à partir de 18 heures JB et Adrien Toma accueilleront Dimitri Vegas et Like Mike. Pour clôturer cette journée en beauté, toute l'équipe Fun se réunira pour la venue de David Guetta aux alentours de 19 heures.

Le vendredi 29, la journée commencera par un mix d'Henri PFR dans Bruno Dans La Radio. Puis ces deux jours de folie se termineront par la venue de Blonde avec JB et Adrien Toma. Des auditeurs seront du voyage, et vous pourrez suivre toutes les aventures de la famille Fun à Ibiza sur le site, mais également sur l'ensemble de nos réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat.