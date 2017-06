publié le 09/06/2017 à 11:42

C'est l'une des collaborations les plus marquantes de l'année : Justin Bieber et David Guetta. Ces deux artistes qui ont signé de nombreux grands titres se sont associés pour faire un morceau événement : 2U. Ce son sera sans aucun doute un tube de l'été. Les couplets posés et le refrain dynamique rendent ce titre très harmonieux.



Le plus ? Les anges de Victoria's Secret ont pris la pose pour le clip et le résultat est top. Le chanteur canadien et le DJ Français ont réussi leur coup. Le clip avait déjà été visionné plus de 500.000 fois quelques heures après sa publication.

Justin Bieber enchaîne les succès, il a récemment repris le titre Despacito de Luis Fonsi et Daddy Yankee après avoir chanté sur I'm The One de DJ Khaled. Quant à David Guetta il continue de séduire les grands artistes internationaux et étonne son public en se réinventant au fil de ses collaborations.