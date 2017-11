VIDÉOS - Camila Cabello en 5 dates

publié le 23/11/2017 à 18:18

Ce 22 novembre 2017 Camila Cabello a fait part d'une grande nouvelle sur son compte Instagram. Son premier album solo baptisé The hurting. The Healing. The Loving. sur lequel elle travaille depuis près d'un an est fin prêt et elle en est très fière.



Celle qui a quitté le groupe Fifth Harmony en décembre 2016, a su se faire un nom seule. Depuis sa séparation avec les quatre membres, elle a dévoilé des titres solos et son nom est apparue sur de nombreux morceaux d'artistes internationaux. Crying In The Club, Know No Better, Havana... Seule ou accompagnée l'artiste cubaine a enchaîné les succès. Retour sur les cinq dates qui ont marqué sa carrière.



1. Elle quitte le groupe Fifth Harmony

Le groupe Fifth Harmony composé de Lauren, Ally, Dinah, Normani et Camila a été révélé dans X Factor Saison 2, en 2012. Ensemble elles ont sorti de nombreux cartons comme Worth It en mars 2015 ou encore Work From Home en février 2016. Rebondissement le 19 décembre 2016, lorsque le groupe fait une annonce sur Twitter : "Après quatre ans et demi passés ensemble, les agents de Camila nous ont appris sa décision de quitter le groupe."



Un départ pas vraiment surprise pour les quatre autres membres du groupe. Elles n'étaient plus sur la même longueur d'onde et Camila rêvait d'une carrière solo, qu'elle avait déjà entamé avec le titre I Know What You Did Last Summer produit avec Shawn Mendes en novembre 2015.

2. Son premier titre solo

Camila Cabello sort son premier titre solo 5 mois après avoir quitté les Fifth Harmony. En mai 2017 elle dévoile Crying In The Club, premier extrait de son album à venir : The hurting. The Healing. The Loving. Un titre qui monte doucement en puissance, confirmant son retour sur le devant de la scène.

> Camila Cabello - Crying in the Club

3. Ses premières collaborations

I know What You Did Last Summer avec Shawn Mendes est sa toute première collaboration. A l'époque elle faisait encore partie du groupe Fifth Harmony. Depuis sa séparation avec les quatre membres, son nom est apparue sur d'autres productions comme Love Incredible de Cashmere Cat en février 2017, Hey Ma de Pitbull et J Balvin en mars 2017 et enfin Know No Better de Major Lazer en juin 2017.

4. Son succès avec "Havana"

Le 3 août 2017 Camila Cabello dévoile Havana, son premier titre solo à connaître un succès planétaire. Ce morceau, deuxième extrait de son album, fait l'unanimité. Le clip sorti fin octobre comptabilise déjà plus de 236 millions de vues. Un tube en devenir.

> Camila Cabello - Havana ft. Young Thug

5. Son premier album

Ce 22 novembre Camila Cabello a fait une grande annonce. C'est sur son compte Instagram qu'elle s'est exprimée : "Mon premier album est prêt et j'ai des papillons dans le ventre." A-t-elle écrit en légende d'une publication. L'artiste en a déjà présenté deux extraits : Crying In The Club et Havana. Qu'en-est-il de la suite ? On devrait le savoir très bientôt.

my first album is done and the butterflies in my stomach are fully aware Une publication partagée par camila (@camila_cabello) le 21 Nov. 2017 à 19h24 PST