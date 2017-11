publié le 13/11/2017 à 14:16

Pour présenter la cérémonie des MTV EMA, ce 12 novembre, Rita Ora a opté pour une tenue très originale, du jamais vu. L'artiste aux multiples talents est arrivée vêtue d'un peignoir blanc avec une serviette sur les cheveux. Un look inattendu accessoirisé avec des bijoux et des chaussures brillantes, rassurant tout le monde : elle ne sortait pas de sa salle de bain.



Parmi les nombreux invités, une a particulièrement attiré l'attention, Camila Cabello. La chanteuse portait une longue robe rose poudrée, tout en transparence. Sublime, mais aussi talentueuse, elle a été nommée : "Meilleure artiste pop" ce soir là. Elle a remercié tous ses fans : "On l'a fait ! Je vous aime tellement [...] Je voudrais prendre dans mes bras toutes les personnes qui ont rendu un moment comme ce soir possible, mais pour l'instant acceptez juste ça : le câlin virtuel le plus fort que vous n'ayez jamais reçu. Merci, merci, merci." S'est-elle exprimée sur son compte Instagram.

Quant à Charli XCX elle a préféré un look total black. L'artiste britannique a chanté aux côtés de David Guetta, ayant remporté le titre de "Meilleur artiste français". Ils n'étaient pas seuls sur scène pour interpréter Dirty Sexy Money, mais accompagnés de French Montana et Afrojack ayant tous deux aussi collaboré sur ce morceau. A eux quatre ils ont clôturé la cérémonie des MTV EMA de la meilleure façon possible.

my army!!!!!!!!!! we did it!!!!!!!!! i love you guys SO much, i know u voted so hard for this!!!! i wish somehow i could reach out and hug all of u who make moments like tonight possible for me, but for now accept this ****VIRTUAL TIGHTEST HUG YOUVE EVER RECEIVED**** thank you thank you thank you ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ Une publication partagée par camila (@camila_cabello) le 12 Nov. 2017 à 18h01 PST

From the sofa, to the car, to the @mtvema red carpet ¿ Une publication partagée par Rita Ora (@ritaora) le 12 Nov. 2017 à 12h48 PST