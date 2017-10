Paola Paulin, la nouvelle copine de Justin Bieber est canon

publié le 10/10/2017 à 18:52

Justin Bieber aurait récemment trouvé son bonheur dans les bras d'une belle mexicaine. Paola Paulin a été aperçue à plusieurs reprises avec le chanteur. Elle a déjà eu le droit à un entretien avec le pasteur Carl Lenz, mentor et homme très important dorénavant dans la vie du canadien. Il ne prend plus aucune décision sans le consulter.



Vous avez déjà peut-être aperçu Paola Paulin dans la série américaine Ballers où elle incarne le rôle de Michelle. En plus de débuter une carrière d'actrice, la jeune femme âgée de 26 ans, est aussi mannequin. Elle pose pour de nombreuses marques, principalement de maillots de bain. Son compte Instagram en témoigne, il regorge de photo d'elle exhibant sa plastique de rêve. Encore peu connue du grand public, sa relation avec Justin Bieber risque de la propulser sur le devant de la scène.

Sundays ¿¿..¿ @marioalzatee ¿ . Shoutout to my trainer ¿ @armobrah Une publication partagée par Paola Paulin (@paola_paulin) le 24 Sept. 2017 à 20h15 PDT

Despertándome @judybswim ¿ Une publication partagée par Paola Paulin (@paola_paulin) le 7 Sept. 2017 à 20h10 PDT

Be the Captain of your own life. Se el Capitan de tu propia vida. Une publication partagée par Paola Paulin (@paola_paulin) le 8 Oct. 2017 à 18h37 PDT