Camila Cabello n'aurait pas pu avoir meilleure promotion pour son single Havana, extrait de son album à venir début 2018 : The Hurting. The Healing. The Loving. Justin Bieber a publié dans sa story Instagram une capture d'écran du morceau qu'il se passe en boucle actuellement : Havana. La chanteuse cubano-américaine n'a pu retenir ses larmes (de joie) face à une telle nouvelle.



Pas étonnant lorsque l'on sait que la jeune femme est fan de l'artiste canadien. Le premier morceau que Camila Cabello a appris à jouer à la guitare n'est autre que Stuck In The Moment, comme elle l'a confié à la version américaine du magazine Marie Claire lors d'une interview.



Après avoir vu la story de Justin Bieber la jeune femme a partagé son émotion sur son compte Snapchat. Ses abonnés ont découvert une vidéo d'elle, en larmes. Une belle surprise à laquelle elle ne s'attendait pas. Après ce premier échange virtuel entre les deux artistes, s'en suivra t-il une collaboration ? Affaire à suivre.