VIDÉO - "Anywhere" le nouveau titre électro-pop de Rita Ora

publié le 24/10/2017 à 11:40

La bombe anglaise vient de lâcher un nouveau morceau pop-électro qu'on va s'écouter en boucle. Anywhere succède donc à Your Song, la chanson co-écrite avec Ed Sheeran. Rita Ora était d'ailleurs venue sur l'émission Bruno dans la Radio pour l'interpréter en direct. Et une nouvelle fois, on est sous le charme de ce son plein d'énergies.



Pour l'accompagner, rien de mieux qu'un clip. Tourné dans différents lieux de New York, il correspond évidemment au titre "N'importe où". De Times Square à Chinatown, Rita reste ultra sexy dans un style toujours impeccable. La chanteuse a déjà eu la possibilité de se produire sur scène avec cette nouvelle chanson. C'était au stade Wembley à Londres pour une célèbre radio anglaise. Elle aura l'occasion d'y revenir lors des prochains MTV Ema où elle sera la maîtresse de cérémonie.

That DROP!!! Anywhere!! Wembley I love you! Thank you for having me for another amazing year @bbcradio1 ¿¿¿ Une publication partagée par Rita Ora (@ritaora) le 22 Oct. 2017 à 17h15 PDT