publié le 30/06/2017 à 13:00

L’équipe de Bruno Dans La Radio ainsi qu’Adrien Toma et JB ont passé deux jours à Ibiza pour terminer la saison de façon grandiose. Ils ont tous reçu David Guetta sur le toit de l’Ushuaia, pour une interview inédite. Le DJ a annoncé deux collaborations à venir qui risquent de faire couler beaucoup d’encre. La première avec les Black Eyed Peas, et la seconde avec Shakira et Sean Paul. Deux productions qui n’auront certainement rien à voir et qu’on a hâte de découvrir. Il a aussi avoué rêver faire une collaboration avec Beyoncé.



David Guetta a enchaîné sur une autre révélation. Quand il a commencé la musique, la house venait de naître et il y avait peu d’artistes. Puis ce genre musical a connu un essor impressionnant. Pour continuer à plaire, le DJ a insisté sur l'importance de se démarquer et de proposer une véritable nouvelle expérience à chaque représentation. Il ne joue que des versions inédites lors de ses lives pour surprendre le public et ça fonctionne, chaque représentation de David Guetta est un événement.