publié le 27/06/2017 à 15:38

À chaque été son lot de titres que l'on se passe en boucle. En ce moment sur Fun Radio, on vous fait découvrir les sons que vous risquez d'entendre toute cette saison. Chaque nouveau titre est un événement, mais la liste va encore s'agrandir avec notamment la sortie de l'album de Calvin Harris, le 30 juin.Avant de parler de ce que l'on va écouter ces prochains temps, revenons sur les morceaux qui ont marqué nos derniers étés.



En 2007, on se souvient qu'on se passait en boucle Umbrella de Rihanna et Jay Z. Ils avaient gagné un Grammy Award grâce à ce titre pour la meilleure collaboration de rap/chant. L'année d'après, C'est beau la petite bourgeoisie de Discobitch faisait un carton. En 2009,Just Dance de Lady Gaga est le tube estival, suivi en 2010 par Flo Rida et David Guetta avec Club Can't Handle Me.

Puis en 2011 on écoutait Party Rock Anthem de LMFAO et leur clip déjanté. Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen arrive en 2012 et fait décoller sa carrière. Enfin, le morceau qui a marqué l'été 2014 et sans aucun doute Cheerleader de OMI et l'année dernière This Is What You Came For de Rihanna. Les années passent mais les sons ne prennent pas une ride.