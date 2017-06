VIDÉO - Martin Solveig en 5 titres

publié le 29/06/2017 à 11:32

Du 28 au 29 juin, pour finir la saison en beauté, toute l'équipe de Bruno Dans La Radio s'est envolée pour Ibiza. Le contenu de l'émission ne change pas, mais le cadre n'a rien à voir. Adieu les studios fermés et place au plein air. Un espace a été aménagé spécialement sur le toit d'un lieu mythique à Ibiza : l'Ushuaïa.



De 6h à 9h l'équipe animera des émissions exceptionnelles, tout en appréciant le levé du soleil et les premières températures élevées, avant de profiter de la plage et d'autres activités estivales.

Durant ces deux jours ils reçoivent des invités d'exception, Hardwell, Henri PFR et Martin Solveig. L'équipe a interviewé le DJ français, les pieds dans le sable, et en a profité pour lui poser quelques questions musique. Ses goûts musicaux se sont avérés très divers et pour le moins étonnants.



1. Le titre honteux qu'il aime en cachette

> Jenifer - Au Soleil

2. Le titre qui réveil tout le monde

> Benny Benassi - Satisfaction

3. Le titre que tu envies à un DJ

> Duke Dumont - I Got U (Official video) ft. Jax Jones

5. Le titre qui te donne envie de pleurer

> Björk - Venus As A Boy