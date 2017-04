publié le 18/04/2017 à 16:25

Vendredi soir, plus de 15.000 personnes étaient présentes à l'AccorHotels Arena pour venir se déhancher aux sons des DJs. Six des meilleurs DJs de la planète s'étaient donnés rendez-vous pour offrir des sets inédits et réservés à la Fun Radio Ibiza Experience. Les DJs étaient accompagnés par les sexy danseuses Ushuaïa.



À plusieurs, elles arrivaient à des moments clés de chaque représentation des DJs pour mettre le feu dans la salle avec leurs poses suggestives. Grâce à un travail de son et de lumière, ces danseuses ont fait de ce show, une représentation unique et haute en couleur !

Nous avons aussi eu droit durant la soirée à un show aérien lorsque les danseuses ont envahi la salle accrochées par des sangles en envoûtant. Les danseuses nous ont proposé de jolis moments artistiques avec leurs tenues sexy durant près de quatre heures de show.