publié le 07/07/2017 à 15:09

Casquette, basket, sweat... DJ Snake a habitué son public à ses looks streetwear et originaux. Il sait aussi s'habiller de façon chic quand l'occasion s'y prête. Lors de sa rencontre avec Mohammed VI, le Prince du Maroc, il avait redoré un joli costume, et n'avait pas opté pour un classique noir mais bordeaux. Son style est très étudié, et il a même lancé une marque de vêtement avec son collectif Pardon My French, il porte très souvent des pièces de sa collection.



DJ Snake va encore plus loin et a osé se teindre les cheveux en blond. Ce n'est pas tout, il a aussi adopté la nouvelle tendance chaussettes-claquettes, qu'ils portent ici à la sortie de son jet privé. Le DJ revenait d'Ibiza ou il a mixé à l'Ushuaia, et débarquait en France pour les Eurockéennes ou il s'est produit le 6 juillet. Côté nouveauté, DJ Snake a annoncé sur les réseaux sociaux l'arrivée imminente d'un nouveau son. Un titre que l'ensemble de ses fans a hâte de découvrir.

Just going with the flow. ¿¿ Une publication partagée par djsnake (@djsnake) le 6 Juil. 2017 à 10h56 PDT

Savage Mode: Activated ¿¿ Une publication partagée par djsnake (@djsnake) le 2 Juil. 2017 à 20h48 PDT