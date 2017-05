EN IMAGES - DJ Snake, Bob Sinclar... les photos d'enfance des DJ's

publié le 17/05/2017 à 15:24

Ces enfants ont au moins un point en commun : ils sont tous DJ's. Si vous n'avez pas réussi à les reconnaître on vous donne toutes les réponses de gauche à droite. Le premier est Avicii posant aux côtés de sa maman et d'Hercule. La photo suivante, c'est Maeva Carter déjà très mignonne à l'époque, puis Martin Garrix qui a fêté son anniversaire en postant une photo de lui enfant. Il célébrait ses 21 ans ce 14 mai, très jeune et pourtant déjà une très belle carrière. Une des photos les plus mignonnes, est sans doute celle d'Oliver Heldens rédigeant une carte à sa mère pour la Saint-Valentin.



On retrouve après dans l'ordre Henri PFR et son papa. Le jeune DJ français avait posté une photo d'eux deux pour célébrer la fête des pères. Juste derrière, KSMR également dans les bras de son papa. Puis les Nervo posent aux côtés de leur petit frère, suivi de Nicky Romero se rappelant du temps où il était orange et de Michaël Canitrot se prenant pour un petit prince. Enfin, vous avez sûrement reconnu Robin Schulz faisant ses premiers pas en tant que DJ, et Bob Scinclar déjà aux platines à 18 mois. Quant à DJ Snake, il a toujours autant la classe 30 ans après sa naissance.