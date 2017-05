publié le 23/05/2017 à 17:32

Entre les nouveaux projets, les tournées, et les fans à satisfaire, les célébrités sont beaucoup sollicitées. Les stars essayent de se réinventer, de se surpasser, afin de ne jamais lasser leur public. Et parfois, en voulant en faire toujours plus, elles en arrivent au surmenage. Cela peut aller très loin car, certaines personnalités perdent complètement la tête et en viennent à des agissements étranges. Dernièrement, DJ Snake a quitté brutalement les réseaux sociaux. À l'heure actuelle aucune information officielle n'a été dévoilé quant à sa disparition, mais les rumeurs vont bon train.



Le DJ français est loin d'être le seul a avoir agi ainsi. Justin Bieber avait fait de même et avait supprimé son compte Instagram. Le chanteur canadien s'est aussi toujours excusés après ses crises sur scène, mais cela a eu des conséquences inévitables sur son image. Retour également sur l'histoire de Kanye West et son internement dans un hôpital psychiatrique et le parcours de Miley Cyrus, sans oublier la crise de Britney Spears qui a marqué les esprits.

1. DJ Snake

DJ Snake a disparu d'Instagram et de Twitter après avoir posté un message suspect sur Snapchat : une photo noire accompagnée du texte suivant "Tu m'as déçu". Pour le moment aucune information officielle n'a été relayée. Est-ce une déception amicale, professionnelle ou amoureuse ? Les suspicions vont bon train. Le DJ français n'a rien publié depuis le 20 mai sur son compte Facebook non plus et il a annulé son concert prévu au Hangout Music Festival en Alabama. Pour information, une plainte a été déposée à New York contre Dj Snake et Lil Lon. Les deux artistes sont accusés de plagiat pour leur titre Turn Down For What.

2. Justin Bieber

Justin Bieber a eu une série de pétages de plombs. Le chanteur canadien aux millions de fans a fait plusieurs crises médiatisées, mais il a su à chaque fois revenir sur ses actes et s'excuser. À Oslo, en 2015 il a quitté un concert après que ses spectateurs ne l'ai pas laissé éponger un liquide tombé sur la scène.



> Justin Bieber has left the scene in Oslo, Norway (October 29) Durée : | Date : 23/05/2017

Justin Bieber a aussi refusé beaucoup de cadeaux sur scène. Le chanteur a même jeté celui d'une fan sous ses yeux et il a récidivé lors d'un concert où il a même ajouté : "Prenez ce moment pour écouter et n'essayez plus de me donner un chapeau, ou quoi que ce soit d'autre que vous essayez de me jeter sur scène, car je ne veux sûrement pas de cette merde." Il s'est rattrapé juste après en s'excusant.



Il a eu de nombreux pétages de plombs sur scène mais pas seulement. Justin Bieber a supprimé son compte Instagram il y a quelques mois, après une dispute avec son ex Selena Gomez sur le réseau social. En effet, ce dernier avait publié une photo de sa nouvelle copine ce qui avait énervé ses fans, puis Selena Gomez qui les avait défendus.

3. Kanye West

Le 17 novembre 2016, Kanye West a annoncé à ses fans, lors d'un concert, qu'il voterait pour Donald Trump. Deux jours après, lors d'une représentation à Sacramento, le chanteur a récidivé avec un discours perturbant : "Beyoncé tu m'as fait du mal [...] Préparez-vous parce que le spectacle est fini." Et c'est après avoir chanté trois titres qu'il a laissé tous ses fans en plan. À la suite de ce pétage de plomb, il a été hospitalisé de force par la police de Los Angeles. Il est revenu chez lui quelques jours après. Sonné par ces événements, il n'a depuis, pas fait d'apparition remarquée.

4. Miley Cyrus

En 2006 le monde entier découvrait Hannah Montana joué par Miley Cyrus. Pendant 6 ans, elle a été l'héroïne de la série et a rencontré un grand succès. Un an après, en 2012, elle s'est mise à fumer des joints et se raser le crâne. Une façon brutale de se détacher de l'image de petite fille sage qu'elle avait dans la série. Le 26 août 2013, en pleine cérémonie des MTV VMA Awards c'est le coup de trop pour la jeune fille. Elle apparaît sur scène très provocatrice, ce qui n'a pas manqué de choquer la Toile.

> MILEY CYRUS VMA REMIX 2013 TWERKING ROBIN THICKE HD HQ DVR Durée : | Date : 23/05/2017

4. Britney Spears

Si Britney Spears s'est rasé la tête en 2007, c'est pour de nombreuses raisons. Tout d'abord sa rupture avec Justin Timberlake et ses nombreuses relations amoureuses tumultueuses qui ont suivi ce déchirement. Mais aussi sa blessure au genou qui lui a fait annuler sa tournée The Onyx Hotel Tour, et ses passages en clinique de désintoxication. Elle se rase alors en crâne devant de nombreux paparazzis et passants qui filment la scène, devenue emblématique de sa carrière.