publié le 03/05/2017

Carton pour Marjor Lazer et DJ Snake qui dépassent les 2 milliards de vues sur YouTube avec leur titre Lean On. Sorti en 2015, le clip atteint des sommets 2 ans plus tard. Autre fait marquant cette semaine, Afrojack a tweeté une vidéo avec David Guetta du moment où ils ont fait découvrir leur titre Another Life à l'Ultra Music Festival . La vidéo insolite de la semaine, est sans aucun doute celle de Katy Perry dévoilant le nom de son album sur son front. Toute ceci et plus encore est à voir ci-dessus dans la Fun Stories.