publié le 16/06/2017 à 09:12

Dès le 23 juin l'Amnésia, la boîte à ciel ouvert du Cap d'Agde recevra de nombreux Djs, et ce jusqu'au 28 août. Découvrez sans plus attendre la programmation incroyable qui vous attend.

23 juin : Opening avec Eva Shaw ; Samedi 24 juin : Florian Picasso ;



Samedi 1er juillet : Martin Jensen ; Vendredi 7 juillet : Mosimann et Loulou Players ; Samedi 8 juillet : Mike Williams ; Jeudi 13 juillet : Ofenbach ; Vendredi 14 juillet : Mosimann et Henri PFR ; Samedi 15 juillet : Norman Doray VS Arno Cost ; Vendredi 21 juillet : Mosimann et The Beatangers ; Samedi 22 juillet : Benny Benassi ; Vendredi 28 juillet : Mosimann et Antoine Delvig ; Samedi 29 juillet : Joachim Garraud ; Lundi 31 juillet : "Pardon My French by Martin Solveig"

Mardi 1er août : Axwell ; Jeudi 3 août Borgeous ; Vendredi 4 août : Mosimann et Daddy's Groove ; Samedi 5 août : Cédric Gervais et Special Guest Throttle ; Lundi 7 août : "Pardon My French" by Malaa VS Mercer ; Mardi 8 août : Marshmello ; Jeudi 10 août : Steve Aoki ; Vendredi 11 août : Mosimann et Damien N-Drix ; Samedi 12 août : Sebastian Ingrosso ; Lundi 14 août : "Pardon My French" by Snake ; Mardi 15 août : Bob Sinclar ; Jeudi 17 août : Jauz ; Vendredi 18 août : Mosimann et Tom Staar ; Samedi 22 août : Robin Schulz ; Lundi 21 août : "Pardon My French" by Tchami ; Mardi 22 août : Nervo ; Jeudi 24 août : Don Diablo ; Vendredi 25 août : Mosimann et Kolombo ; Samedi 26 août : Feder ; Lundi 28 août : "Pardon My French" by Drombeski et Azar.